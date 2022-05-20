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Факты / Происшествия

Разрушен пляжный туалет: РФ нанесла ракетный удар по Одесской области

Юля Захарченко, редактор ленты
ракетой по сортиру

Страна-агрессор Российская Федерация в очередной раз нанесла вражеский ракетный удар по местной инфраструктуре Одесской области.

По данным Оперативного командования Південь, очередной ракетный удар совершен с применением авиации. Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области.

– Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались “замочить в сортире” очаг нацизма. Разрушен пляжный туалет, — говорится в сообщении.

Украинские защитники отметили, что, по предварительным данным, другие разрушения не зафиксированы.

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— Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет, — подчеркнули в Оперативном командовании.

Утром российская армия нанесла ракетные удары по Малину Житомирской области, где в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры и сотни жилых домов. По последним данным, известно о трех раненых мирных жителях.

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