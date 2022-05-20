Зруйновано пляжну вбиральню: РФ завдала ракетного удару по Одещині

Травень, 20 в 15:24

Країна-агресор Російська Федерація вкотре завдала ворожого ракетного удару по місцевій інфраструктурі Одеської області.

За даними Оперативного командування Південь, черговий ракетний удар здійснено із застосуванням авіації. Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області.

– Втілюючи один зі знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися “замочити в сортирі” осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню, – йдеться у повідомленні.

Українські захисники зазначили, що, за попередніми даними, інших руйнувань не зафіксовано.

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– Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема, – наголосили в Оперативному командуванні.

Вранці російська армія завдала ракетних ударів по Малину на Житомирщині, де внаслідок вибухів пошкоджено об’єкт інфраструктури та сотні житлових будинків. За останніми даними, відомо про трьох поранених мирних жителів.