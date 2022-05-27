Май, 27 в 13:25

В Днепропетровской области российская вражеская ракета Искандер попала в полигон Национальной гвардии Украины.

В результате этого погибли около 10 человек, 30-35 человек получили ранения. Об этом сообщил руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан.

— Действительно, был “прилет” ракет, Искандера, на полигон Нацгвардии сегодня утром. Есть погибшие, к сожалению, около 10 человек погибших, около 30-35 человек ранены. Это при том, что мы и военные пытались соблюдать меры предосторожности, и большинство личного состава было рассредоточено по территории, — подчеркнул он.

По словам Геннадия Корбана, сейчас на месте работают спасатели, полиция, Нацгвардия и военная комендатура.

Сейчас смотрят

Также он добавил, что пуски ракет были из Ростовской области. Это Искандер-К, крылатый Искандер, крылатая ракета. Всего было три “прилета”.

Два из них были неточные, а один — в казарму, где находилось небольшое количество людей.

Утром 27 мая глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также сообщал, что оккупанты несколько раз обстреляли Днепропетровщину.

Источник: ДнепрTV