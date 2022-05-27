Май, 27 в 8:00

Сегодня утром, 27 мая, оккупанты несколько раз обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Прилеты произошли именно в Днепре.

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— Есть несколько прилетов. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, – рассказал глава ОВА.

Воздушную тревогу объявили в 4:12, а в 4:23 объявили об отбое.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о трех прилетах от врага.

– На утро – три прилета в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно, – сказал он.

Утром 25 мая российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Три ракеты прилетело в Кривой Рог. Серьезные разрушения получило промышленное предприятие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 93-и сутки.