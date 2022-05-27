В Днепре были слышны взрывы, есть разрушения
Сегодня утром, 27 мая, оккупанты несколько раз обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Прилеты произошли именно в Днепре.
— Есть несколько прилетов. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, – рассказал глава ОВА.
Воздушную тревогу объявили в 4:12, а в 4:23 объявили об отбое.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о трех прилетах от врага.
– На утро – три прилета в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно, – сказал он.
Утром 25 мая российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Три ракеты прилетело в Кривой Рог. Серьезные разрушения получило промышленное предприятие.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 93-и сутки.