Травень, 27 в 13:25

На Дніпропетровщині російська ворожа ракета Іскандер влучила в полігон Національної гвардії України.

Внаслідок цього загинули близько 10 людей, 30-35 людей дістали поранення. Про це повідомив керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан.

– Справді був “приліт” ракет, Іскандера, на полігон Нацгвардії сьогодні вранці. Є загиблі, на жаль, близько 10 людей загиблих, близько 30-35 людей поранених. Це при тому, що ми і військові намагалися дотримуватися запобіжних заходів, і більшість особового складу була розосереджена по території, – зауважив він.

За словами Геннадія Корбана, зараз на місці працюють рятувальники, поліція, Нацгвардія та військова комендатура.

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Також він додав, що пуски ракет були з Ростовської області. Це Іскандер-К, крилатий Іскандер, крилата ракета. Всього було три “прильоти”.

Два з них були неточними, а один – у казарму, де перебувала невелика кількість людей.

Вранці 27 травня голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також повідомляв, що окупанти кілька разів обстріляли Дніпропетровщину.

Джерело: ДніпроTV