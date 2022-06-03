Возле Бородянки нашли тело еще одного застреленного оккупантами украинца – Нацполиция

Июнь, 03 в 16:19

По состоянию на 3 июня в Киевской области правоохранители обнаружили тела 1 314 местных жителей, убитых российскими военными во время оккупации области. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что вблизи Бородянки нашли тело еще одного невинного украинца, убитого российскими военными преступниками.

— К сожалению, продолжаем находить страшные “находки” – наших сограждан, которые были либо замучены, либо застрелены, убиты армией РФ. Вчера была проведена очередная эксгумация, достали тело мужчины 1982 года рождения, близ Бородянки, — рассказал Небитов.

Он отметил, что россияне застрелили местного жителя, когда тот пытался взять продукты питания из машины.

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— Сейчас уже 1 314 тел погибших. Это мирные люди, которые не имели отношения к военным формированиям, – добавил он.

По словам Небитова, большинство людей в Киевской области убили из стрелкового оружия. Он отметил, что полиция Киевщины зарегистрировала около 500 преступлений, связанных с мародерством, подозрения предъявлены в 250 случаях.

Он также отметил, что на данный момент работает более 300 следственно-оперативных групп, фиксирующих преступления армии РФ на территории Киевской области, а также полиция области проводит оперативно-профилактические меры, направленные на установление людей, способствующих деятельности ДРГ и коллаборантов.