Біля Бородянки знайшли тіло ще одного застреленого окупантами українця – Нацполіція

Червень, 03 в 16:19

Станом на 3 червня на Київщині правоохоронці знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих російськими військовими під час окупації області. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що поблизу Бородянки знайшли тіло ще одного невинного українця, якого вбили російські військові злочинці.

— На жаль, продовжуємо знаходити страшні “знахідки” – наших співгромадян, які були або закатовані, або застрелені, убиті армією РФ. Вчора було проведено чергову ексгумацію, дістали тіло чоловіка 1982 року народження, поблизу Бородянки, – розповів Нєбитов.

Він зазначив, що росіяни застрелили місцевого жителя, коли він намагався взяти продукти харчування з машини.

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— На зараз вже 1 314 тіл загиблих. Це мирні люди, які не мали стосунку до військових формувань, – додав він.

За словами Нєбитова, більшість людей у Київській області вбили зі стрілецької зброї. Він зазначив, що поліція Київщини зареєструвала близько 500 злочинів, пов’язаних із мародерством, підозри пред’явлено у 250 випадках.

Він також наголосив, що наразі працює понад 300 слідчо-оперативних груп, які фіксують злочини армії РФ на території Київської області, а також поліція області проводить оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на встановлення людей, які сприяють діяльності ДРГ та колаборантів.