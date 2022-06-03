Июнь, 03 в 8:00

С момента полномасштабного вторжения в РФ прошло 100 дней.

Каждый из этих дней для миллионов украинцев запомнился одним сплошным 24 февраля. Эвакуация, потеря жилья, тяжелые ранения, гибель… Война, которую принесли в Украину россияне, зацепила каждого из нас по-своему.

Как прошли страшные 100 дней российского вторжения и что известно о беспрецедентных для ХХІ века военных преступлениях РФ в Мариуполе и на Киевщине — далее в материале.

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Ракетные удары

Хаотичные ракетные обстрелы украинских областей стали характерной чертой “доблестной” российской армии. Терроризируя и убивая мирное население, оккупанты с первых дней вторжения прибегли к разрушению не только военной, но и гражданской инфраструктуры.

По последним данным украинского Генштаба, рашисти запускают в Украину в среднем 10-14 ракет ежесуточно. Каждая из ракет несет от 400 до 600 кг опасного тротила.

Большую часть эффективно преодолевает ПВО ВСУ, однако из-за неспособности международных партнеров закрыть небо над Украиной ракетные удары превратились в реальную ежедневную угрозу для украинцев.

30 мая во время выступления в Евросовете президент Владимир Зеленский назвал страшную цифру – почти 1600: именно стольким ракетным ударам подверглась Украина со времени начала полномасштабной войны.

— По информации на минувшие сутки, количество российских ракетных ударов по Украине – уже почти 1600. Россия применила более 2400, почти 2,5 тысячи различных ракет против нас, против мирного населения. А тогда, по состоянию на 8 апреля, ударов было меньше тысячи, и ракет они применили около тысячи. Вот такой прогресс их агрессии, — заметил президент.

Абсолютное большинство ракет упали на мирные города и села, разрушая многоэтажки, театры, магазины, больницы и детские сады.

По официальной информации ООН, на конец мая война в Украине унесла жизни по меньшей мере 4074 гражданских, еще 4826 были ранены.

Экспертам организации известно, что среди погибших украинцев:

1540 взрослых мужчин;

1014 взрослых женщин;

1258 взрослых (пол не удалось установить);

100 мальчиков;

93 девочки;

69 детей (пол не удалось установить).

Речь идет только о подтвержденных фактах: в местах проведения активных боевых действий и временно оккупированных территориях Украины подсчитать количество жертв невозможно.

Как заявил 30 мая премьер-министр Денис Шмигаль, за время полномасштабной войны количество погибших мирных граждан Украины в десять раз превышает жертвы среди наших военных.

– Число гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает, что российская армия и Россия воюют с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами, — подчеркнул он.

По данным исследования Киевской школы экономики, инфраструктурные убытки от войны в Украине уже превысили $105,5 млрд.

Эвакуация. Бегство от войны

По данным Международной организации по миграции, после начала полномасштабной войны с РФ свыше 7,7 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Более 60% из них — женщины.

1600 ракетных ударов, тысячи жертв и миллионы беженцев: что пережила Украина за 100 дней войны / 5 фотографий

В отчете организации также отмечается, доля переселенцев в общем количестве населения Украины выросла до 17,5%. Таким образом, внутренне перемещенным лицом стал каждый шестой человек.

Отдельную роль в спасении мирных жителей из горячих точек Украины сыграли гуманитарные коридоры. Часть из них российские оккупанты целенаправленно срывали, однако совместными усилиями власти и волонтеров новое убежище получили десятки тысяч украинцев.

Спасаясь от войны, немало наших граждан выехали за границу.

1600 ракетных ударов, тысячи жертв и миллионы беженцев: что пережила Украина за 100 дней войны / 4 фотографии

По официальным данным МВД, с 24 февраля Украину покинули свыше 6 млн граждан, из которых абсолютное большинство – в страны Евросоюза. Наибольшее количество украинцев успела принять Польша – это более 3,3 млн.

Впрочем, с середины апреля наблюдается и обратная тенденция — украинцы массово возвращаются домой. Предварительно, больше 1 млн человек уже вернулись в Украину.

Мариуполь. Драмтеатр и роддом

9 марта. Около пяти часов вечера российские военные целенаправленно нанесли авиаудары по детской больнице и роддому в центре Мариуполя.

Первым о прилете сообщил бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, впоследствии информацию подтвердили местные власти. На следующий день о циничном обстреле родильного дома и детской больницы узнал весь мир.

1600 ракетных ударов, тысячи жертв и миллионы беженцев: что пережила Украина за 100 дней войны / 4 фотографии

На кадрах видео заметно, что вся территория больницы и родильного дома полностью разрушена, все оборудование внутри палат разбито, оконного стекла не осталось.

Воронки после взрыва поражали своими размерами: крупнейшая из них достигала около 20 м в диаметре и 8-10 м в глубину.

В результате авиаудара три человека погибли, еще 17 получили тяжелые ранения. Одна из рожениц, попавшая под бомбежку больницы в Мариуполе, умерла вместе с ребеночком.

16 марта. Рашисти сбросили мощную бомбу на здание Драматического театра, расположенного в центре Мариуполя. В бомбоубежищах театра скрывались более тысячи мирных жителей, с неба было видно (и это точно должны были видеть российские пилоты, бомбившие Мариуполь) крупные белые надписи ДЕТИ с обеих сторон здания театра.

Расследование журналистов AP доказывает, что на момент бомбардировки драмтеатра внутри на одного человека приходилось примерно 3 кв. м свободной площади, комнаты и коридоры были переполнены. Впоследствии эту информацию подтвердили непосредственные свидетели.

Уцелевшие люди могли выйти через главный выход или один из боковых. Другой боковой выход был полностью разрушен. По предварительным оценкам, во время авиаудара внутри было около 1 тыс. людей, но тех, кто выжил, включительно со спасателями, было около 200.

1600 ракетных ударов, тысячи жертв и миллионы беженцев: что пережила Украина за 100 дней войны / 5 фотографий

Из-за критически высокой угрозы повторных авиаударов украинские спасатели не могли приступить к разбору завалов драмтеатра.

После полного захвата города российскими оккупантами до 20 мая 2022 года ими были разобраны завалы разрушенного театра. Пропагандистские СМИ РФ сообщали, что для этого “на помощь Мариуполю прибыли спасатели из российской Тулы”. Расстояние между этими городами — более 1 тыс. км.

Погибших похоронили под безымянными номерами в братской могиле в поселке Мангуш под Мариуполем.

Отметим, что эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально признали обстрел родильного дома и драмтеатра в Мариуполе преступлениями против человечности, совершенными Россией.

Киевщина. Разрушенный пригород столицы

2 апреля вся территория Киевской области была освобождена от российских регулярных войск. Тогда эту информацию первой подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В течение следующих дней в сети начали появляться первые жуткие снимки последствий российского вторжения. Разрушенные жилые дома, сожженные автомобили, заброшенные и разбитые вещи мирных жителей.

На самом же деле мир содрогнулся, когда стало известно о фактах реальных зверств военных РФ. Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка стали местами сотен военных преступлений РФ со всеми признаками геноцида.

— Это военные преступления. Мировое сообщество охарактеризует их как геноцид. Мы здесь, и видим все собственными глазами. Мы знаем, что были убиты тысячи людей, которых пытали. Они насиловали женщин, они убивали детей, — говорил Владимир Зеленский журналистам во время своего визита в Бучу.

По состоянию на 29 апреля в Киевской области правоохранители обнаружили и осмотрели 1187 тел погибших мирных жителей, 115 из которых – это дети. Киевщина находится на втором месте среди украинских регионов, где в результате действий РФ погибло больше всего детей.

Еще одна впечатляющая цифра – почти 60 тонн. Именно такой, нереальный по масштабам мародерства, груз посылок отправили домой российские военные из приграничных с Украиной городов. Большинство “содержимого” посылок было награблено именно на Киевщине.

По состоянию на май в освобожденных населенных пунктах продолжаются поиски тел, идентификация людей, похороненных в братских могилах, и подсчет точного количества погибших мирных жителей Киевщины.

1600 ракетных ударов, тысячи жертв и миллионы беженцев: что пережила Украина за 100 дней войны / 8 фотографий

Кроме этого, свою работу ежедневно выполняют пиротехники и саперы. По словам главы ГСЧС Украины Сергея Крука, Киевская область станет моделью для других регионов, которые будут начинать разминирование.

Согласно последней информации, предоставленной МВД Украины 30 мая, на Киевщине только саперы Нацгвардии обезвредили более 10,5 тыс. взрывоопасных предметов.