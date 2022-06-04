Каски, бронежилеты и аптечки: в Одесской области руководитель фонда разворовывал гумпомощь ВСУ

Июнь, 04 в 15:37

В Одесской области ликвидировали очередную схему разворовывания гуманитарной помощи, которую должны были получить украинские защитники. Из-за незаконной деятельности дельцов крайне необходимые бойцам устройства ночного видения, каски, бронежилеты, медицинские аптечки и другие предметы не попадали на нужды обороны.

По данным Службы безопасности Украины, руководитель одного из местных благотворительных фондов наладил поставку товаров военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесской области.

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Однако дельцы пытались незаконно продать необходимую защитникам “полученную помощь”. Главу фонда задержали “на горячем” вместе с его подчиненным – руководителем логистического центра. Они реализовывали партию международной гуманитарной помощи на более 500 тыс. грн.

Руководителю благотворительного фонда сообщили о подозрении по части 3 статьи 201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или бесплатной помощи) действующего Уголовного кодекса Украины. Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия. Украинские правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к разворовыванию гуманитарной и военной помощи.