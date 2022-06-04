Каски, бронежилети і аптечки: на Одещині керівник фонду розкрадав гумдопомогу ЗСУ

Червень, 04 в 15:37

В Одеській області ліквідували чергову схему розкрадання гуманітарної допомоги, яку мали отримати українські захисники. Через незаконну діяльність ділків вкрай необхідні бійцям пристрої нічного бачення, каски, бронежилети, медичні аптечки та інші предмети не потрапляли на потреби оборони.

За даними Служби безпеки України, керівник одного з місцевих благодійних фондів налагодив постачання товарів військового та гуманітарного призначення від іноземних благодійних організацій на територію Одеської області.

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Проте ділки намагались незаконно продати необхідну захисникам “отриману допомогу”. Главу фонду затримали “на гарячому” разом з його підлеглим – керівником логістичного центру. Вони реалізовували партію міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тис. грн.

Керівнику благодійного фонду повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безкоштовної допомоги) чинного Кримінального кодексу України. Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення до семи років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Українські правоохоронці встановлюють всі обставини та осіб, причетних до розкрадання гуманітарної та військової допомоги.