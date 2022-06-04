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Факты / Происшествия

Под Киевом ликвидировали канал финансирования российской агентуры

Юля Захарченко, редактор ленты
Под Киевом ликвидировали канал финансирования российской агентуры
Фото: СБУ

В Киевской области ликвидировали деятельность организованной группировки, работавшей в интересах российских специальных служб. Правонарушители создали канал перенаправления денег из России на территорию Украины через подсанкционные платежные системы.

По данным Службы безопасности Украины, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против нашего государства.

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Во время обысков у участников незаконной схемы более 13 млн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику и черновую документацию с доказательствами преступной деятельности в пользу агрессора.

Среди участников противоправной деятельности – трое местных жителей Киевской области. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали “заказы” на покупку, продажу или обмен электронных денег из запрещенных систем России.

Злоумышленники совершали незаконные денежные операции в собственном пункте обмена валют. В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: СБУ
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