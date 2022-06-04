Під Києвом ліквідували канал фінансування російської агентури

Червень, 04 в 15:18

У Київській області ліквідували діяльність організованого угруповання, яке працювало в інтересах російських спеціальних служб. Правопорушники створили канал перенаправлення грошей з Росії на територію України через підсанкційні платіжні системи.

За даними Служби безпеки України, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти нашої держави.

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Під час обшуків в учасників незаконної схеми понад 13 млн у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами злочинної діяльності на користь агресора.

Серед учасників протиправної діяльності – троє місцевих жителів Київської області. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали “замовлення” на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з заборонених систем Росії.

Зловмисники здійснювали незаконні грошові операції у власному пункті обміну валют. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.