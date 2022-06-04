Июнь, 04 в 17:16

В Донецкой области в результате обстрела российских войск по Святогорской лавре уничтожен Всехсвятский скит, освященный еще в 1912 году. Впервые его разрушили при советской власти, впоследствии его удалось отстроить, однако его снова сожгла российская армия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские войска точно знают, какой объект обстреливают. На территории Святогорской лавры нет военных целей. Однако там укрываются от боевых действий около 300 мирных жителей, в частности, 60 детей.

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– Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины, — убежден глава государства.

На этой неделе российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо мирных жителей – тяжело ранены. Святогорск находится под вражеским огнем еще с мая.

– Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что России — не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие? Мы ожидаем логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций, устав которой не предусматривает объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления, – убежден Зеленский.

31 мая Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации. Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны, подчеркнул президент.

Утром 4 июня в Донецкой области горела Святогорская лавра в результате обстрелов российской армии. По последним данным, уничтожен деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата.

Фото: Владимир Зеленский