Червень, 04 в 17:16

У Донецькій області внаслідок обстрілу російських військ по Святогірській лаврі знищений Всіхсвятський скит, який був освячений ще у 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади, згодом будівлю вдалося відбудувати, проте нині він знову спалений російською армією.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російські війська точно знають, який об’єкт обстрілюють. На території Святогірської лаври немає військових цілей. Проте там укриваються від бойових дій близько 300 мирних жителів, зокрема 60 дітей.

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– Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об’єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни, – переконаний глава держави.

Цього тижня російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври. Четверо людей загинули, ще четверо мирних жителів – важко поранені. Святогірськ перебуває під ворожим вогнем ще з травня.

– Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії – не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину? Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об’єднаних Націй, її статут не передбачає об’єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини, – переконаний Зеленський.

31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації. Жодна держава, крім Росії, не знищувала в Європі стільки пам’яток, культурних і соціальних об’єктів за весь час після Другої світової війни, наголосив президент.

Вранці 4 червня на Донеччині горіла Святогірська лавра внаслідок обстрілів російської армії. За останніми даними, знищено дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату.

Фото: Володимир Зеленський