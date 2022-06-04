Июнь, 04 в 14:12

Утром 4 июня российские войска нанесли ракетные удары по местной инфраструктуре Сумской области. В результате вражеского авиаобстрела повреждены дома в одном из населенных пунктов.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что российская армия выпустила по украинской территории шесть ракет класса воздух-земля.

– Сумщина. Дополненная информация утреннего авианалета врага. По нашей территории россияне выпустили шесть ракет класса воздух-земля, – рассказал Живицкий.

По обновленной информации, после 4.00 4 июня вражеский самолет запустил ракеты из территории страны-агрессора России, не пересекая государственную границу Украины.

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В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской общины. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Окончательная информация о разрушении местной инфраструктуры уточняется.

Следует отметить, что ночью на территории Сумской области началась воздушная тревога в 4.03 и завершилась в 4.23. Местных жителей призывают не пренебрегать сигналами об опасности.

Фото: Сумская ОВА