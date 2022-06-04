Червень, 04 в 14:12

Вранці 4 червня російські війська завдали ракетних ударів по місцевій інфраструктурі Сумської області. Внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджені будинки в одному з населених пунктів.

Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що російська армія випустила по українській території шість ракет класу повітря-земля.

– Сумщина. Доповнена інформація ранкового авіанальоту ворога. По нашій території росіяни випустили шість ракет класу повітря-земля, – розповів Живицький.

За оновленою інформацією, після 4.00 4 червня ворожий літак запустив ракети з території країни-агресора Росії, не перетинаючи державний кордон України.

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Внаслідок вибухів пошкоджені будинки в одному з населених пунктів Сумської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. Остаточна інформація про руйнування місцевої інфраструктури уточнюється.

Варто зазначити, що вночі на території Сумської області розпочалась повітряна тривога о 4.03 та завершилась о 4.23. Місцевих жителів закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.

Фото: Сумська ОВА