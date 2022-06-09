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Оккупанты снова обстреляли северодонецкий Азот, по области — четверо погибших — Гайдай

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты снова обстреляли северодонецкий Азот, по области — четверо погибших — Гайдай

В Луганской области оккупанты обстреляли территорию цеха комбината Азот, по области четыре человека погибли.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

8 июня российские военные дважды попали в северодонецкое объединение Азот. Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них – цех производства аммиака. Последствия обстрела выясняются.

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По словам Гайдая, по меньшей мере четыре жителя области погибли. Один из них – северодончанин, получивший тяжелые ранения еще 6 июня. Погибли также три жителя Лисичанска – один мужчина и две женщины.

— За последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шесть лисичан. Четверо из них были сразу госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре, — рассказал глава ОВА.

Во время артиллерийских обстрелов Лисичанская погибла женщина, а ее дочь получила ранение.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня 8 июня российская армия гатила по Северодонецку, Лисичанску, Приволью, Орехову, Устиновке, Горному, Екатериновке, Белогоровке, Николаевке, Камышевахе, Павлограде.

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Тошковку оккупанты обстреляли из авиации и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что боевые действия в Северодонецке идут не в промышленной зоне, а прямо на улицах города.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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