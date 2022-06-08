Июнь, 08 в 20:42

Боевые действия в Северодонецке идут не в промышленной зоне, а прямо на улицах города.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, таким образом этим ситуация кардинально отличается от событий в Мариуполе, где бои шли непосредственно на заводе Азовсталь.

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Сергей Гайдай заявил, что на данный момент большую часть города контролируют российские войска, однако угроза окружения украинских сил в Луганской области отсутствует.

По его словам, ситуация сложная, но командование Вооруженных сил Украины ее контролирует.

Ранее оккупационное Минобороны РФ сообщало, что силы захватчиков якобы взяли под контроль улицы Северодонецка. Тем самым Сергей Гайдай опровергнул сообщения из министерства страны-агрессора.

Также 8 июня глава Луганской ОВА сообщил, что российские захватчики бросили огромные силы, чтобы захватить всю территорию Луганской области.

Он выразил надежду, что удастся продержать Лисичанск как минимум до момента, когда в Украину поступит достаточное количество оружия.

Фото: Сергій Гайдай