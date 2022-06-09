Окупанти знову обстріляли сєвєродонецький Азот, по області – четверо загиблих – Гайдай

Червень, 09 в 8:30

На Луганщині окупанти обстріляли територію цеху комбінату Азот, по області чотири людини загинуло.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

8 червня російські військові двічі поцілили у сєверодонецьке об’єднання Азот. Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Наразі наслідки обстрілу з’ясовуються.

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За словами Гайдая, щонайменше чотири жителі області загинули. Один із них – сєвєродончанин, який отримав важкі поранення ще 6 червня. Загинули також троє жителів Лисичанська – один чоловік та двоє жінок.

– За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі, – розповів голова ОВА.

Джерело: Сергій Гайдай

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