Июнь, 09 в 9:25

В Сумской области российские войска из территории страны-агрессора совершили минометные обстрелы Шалыгинской общины. Специалисты зафиксировали в общей сложности 14 взрывов.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что вражеские обстрелы начались из территории России вечером 8 июня.

По его словам, ближе к 22:00 ночью российская армия открыла артиллерийский огонь по этим же территориям Сумщины. В результате вражеских обстрелов нет пострадавших и разрушений домов мирных жителей.

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Утром в Сумской области российские войска совершили минометные обстрелы Эсманской общины — зафиксировано около 10 прилетов.

В Шосткинском районе в результате обстрела разрушено помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Его открыли в 2015 году для содержания незаконных мигрантов, однако во время военного положения здание не используется.

Уже днем ​​8 июня российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской общине. В результате вражеского обстрела ранен один человек и уничтожен один автомобиль.

Фото: Сумская ОВА