Червень, 09 в 9:25

У Сумській області російські війська з території країни-агресора здійснили мінометні обстріли Шалигинської громади. Фахівці зафіксували загалом 14 вибухів.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що ворожі обстріли розпочались з території Росії ввечері 8 червня.

За його словами, ближче до 22:00 вночі російська армія відкрила артилерійських вогонь по цих же територіях Сумщини. Внаслідок ворожих обстрілів немає постраждалих та руйнувань будинків мирних жителів.

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Вранці на Сумщині російські війська здійснили мінометні обстріли Есманської громади – зафіксовано близько 10 прильотів.

У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйноване приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів, однак під час воєнного стану будівля не використовується.

Вже вдень 8 червня російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Внаслідок ворожого обстрілу поранено одну людину та знищено один автомобіль.

Фото: Сумська ОВА