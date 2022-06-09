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Зафіксовано 14 вибухів: з території Росії обстріляли Сумщину

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зафіксовано 14 вибухів: з території Росії обстріляли Сумщину

У Сумській області російські війська з території країни-агресора здійснили мінометні обстріли Шалигинської громади. Фахівці зафіксували загалом 14 вибухів.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зазначив, що ворожі обстріли розпочались з території Росії ввечері 8 червня.

За його словами, ближче до 22:00 вночі російська армія відкрила артилерійських вогонь по цих же територіях Сумщини. Внаслідок ворожих обстрілів немає постраждалих та руйнувань будинків мирних жителів.

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Вранці на Сумщині російські війська здійснили мінометні обстріли Есманської громади – зафіксовано близько 10 прильотів.

У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйноване приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів, однак під час воєнного стану будівля не використовується.

Вже вдень 8 червня російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Внаслідок ворожого обстрілу поранено одну людину та знищено один автомобіль.

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Фото: Сумська ОВА

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