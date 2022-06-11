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Факты / Происшествия

Сильный дым: в оккупированном Донецке раздались взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Рятувальники МНС України
Фото: Depositphotos

Жители Донецка сообщают о взрывах. В небе над городом можно увидеть сильный дым. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Стоит отметить, что в Донецкой области началась воздушная тревога в 20:34, а уже через пять минут появились первые сообщения о взрывах.

Ранее стало известно, что часть Донецкой области обесточена в результате обстрелов российской армии. В частности, без электричества остались Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут – все крупнейшие города на свободной территории Донбасса.

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Сейчас специалисты работают над возобновлением электроснабжения. Местные власти имеют два варианта решения этой проблемы: подключение к резервным сетям и физическое восстановление электросетей.

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