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Факти / Надзвичайні події

Сильний дим: в окупованому Донецьку пролунали вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Рятувальники МНС України
Фото: Depositphotos

Жителі Донецька повідомляють про вибухи. У небі над містом можна помітити сильний дим. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях.

Варто зазначити, що у Донецькій області розпочалась повітряна тривога о 20:34, а вже через п’ять хвилин з’явились перші повідомлення про вибухи.

Раніше стало відомо, що частина Донецької області знеструмлена внаслідок обстрілів російської армії. Зокрема, без електрики залишились Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — всі найбільші міста на вільній території Донеччини.

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Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Місцева влада має два варіанти для розв’язання цієї проблеми: підключення до резервних мереж та фізичне відновлення електромереж.

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