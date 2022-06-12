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Факты / Происшествия

В Чорткове на Тернопольщине раздаются взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
В Чорткове на Тернопольщине раздаются взрывы
Фото: ГСЧС

В Тернопольской области в городе Чортков раздаются взрывы. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Следует отметить, что воздушная тревога началась в Тернопольской области в 21:21. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш отметил, что в Чортковском районе уже работают специалисты.

– Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области, — заявил глава Тернопольской ОВА.

Жителей Черткова призывают оставаться в укрытиях ради безопасности, поскольку воздушная тревога, по состоянию на 22:00, в области не прошла.

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