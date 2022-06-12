В Чорткове на Тернопольщине раздаются взрывы

Июнь, 11 в 22:00

В Тернопольской области в городе Чортков раздаются взрывы. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Следует отметить, что воздушная тревога началась в Тернопольской области в 21:21. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш отметил, что в Чортковском районе уже работают специалисты.

– Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области, — заявил глава Тернопольской ОВА.

Жителей Черткова призывают оставаться в укрытиях ради безопасности, поскольку воздушная тревога, по состоянию на 22:00, в области не прошла.