У Чорткові на Тернопільщині лунають вибухи

Червень, 11 в 22:00

У Тернопільській області у місті Чортків лунають вибухи. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Варто зазначити, що повітряна тривога розпочалась у Тернопільській області о 21:21. Глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш зазначив, що у Чортківському районі вже працюють фахівці.

– Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте у соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області, – заявив глава Тернопільської ОВА.

Жителів Чорткова закликають залишатися в укриттях заради власної безпеки, оскільки повітряна тривога, станом на 22:00, в області не минула.