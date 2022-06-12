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Факти / Надзвичайні події

У Чорткові на Тернопільщині лунають вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
У Чорткові на Тернопільщині лунають вибухи
Фото: ДСНС

У Тернопільській області у місті Чортків лунають вибухи. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Варто зазначити, що повітряна тривога розпочалась у Тернопільській області о 21:21. Глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш зазначив, що у Чортківському районі вже працюють фахівці.

– Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте у соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області, – заявив глава Тернопільської ОВА.

Жителів Чорткова закликають залишатися в укриттях заради власної безпеки, оскільки повітряна тривога, станом на 22:00, в області не минула.

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