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Факты / Происшествия

В Новой Каховке раздался взрыв: местные жители сообщают о стрельбе

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Новой Каховке раздался взрыв: местные жители сообщают о стрельбе
Фото: ГСЧС

В Херсонской области еще один взрыв прогремел в Новой Каховке. Местные жители сообщают, что после взрыва началась автоматная перестрелка.

Украинские издания утверждают, что на небе над городом после взрыва появился сильный дым.

— Новая Каховка. Также произошел взрыв в районе воинской части. Сейчас там находилась техника орков. Ждем информацию, — говорится в сообщении Вооруженных сил Украины.

Накануне в Чорткове раздались взрывы. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш отметил, что в Чортковском районе уже работают специалисты.

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Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях, не снимать, не фотографировать и не комментировать в социальных сетях последствия взрывов.

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