У Новій Каховці пролунав вибух: місцеві жителі повідомляють про стрілянину
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Фото: ДСНС
У Херсонській області ще один вибух пролунав у Новій Каховці. Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху розпочалась автоматна перестрілка.
Українські видання стверджують, що у небі над містом після вибуху з’явився сильний дим.
– Нова Каховка. Також був вибух у районі військової частини. Зараз там перебувала техніка орків. Чекаємо на інформацію, – йдеться у повідомленні Збройних сил України.
Напередодні у місті Чортків пролунали вибухи. Глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш зазначив, що у Чортківському районі вже працюють фахівці.
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Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях, не знімати, не фотографувати та не коментувати у соціальних мережах наслідки вибухів.