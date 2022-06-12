У Новій Каховці пролунав вибух: місцеві жителі повідомляють про стрілянину

Червень, 11 в 23:02

У Херсонській області ще один вибух пролунав у Новій Каховці. Місцеві жителі повідомляють, що після вибуху розпочалась автоматна перестрілка.

Українські видання стверджують, що у небі над містом після вибуху з’явився сильний дим.

– Нова Каховка. Також був вибух у районі військової частини. Зараз там перебувала техніка орків. Чекаємо на інформацію, – йдеться у повідомленні Збройних сил України.

Напередодні у місті Чортків пролунали вибухи. Глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш зазначив, що у Чортківському районі вже працюють фахівці.

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Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях, не знімати, не фотографувати та не коментувати у соціальних мережах наслідки вибухів.