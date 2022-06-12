Армия РФ разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, обстреливает третий – Гайдай

Июнь, 12 в 12:05

Российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, начала мощно обстреливать третий в попытках захватить город.

– Российская армия разрушила второй мост, он уже не проездной. Именно сейчас массированно обстреливают последний третий мост. Я так понимаю, что они просто хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда усиление. Скорее всего, сегодня-завтра они будут бросать свои резервы для того, чтобы захватить город. Возможно, и в других направлениях для того, чтобы перерезать и окончательно контролировать трассу Лисичанск-Бахмут.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул, что российские войска постоянно ведут огонь по территории завода Азот, продолжаются ожесточенные бои на окрестных улицах.

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– Мы общаемся постоянно с нашими защитниками. Завод не заблокирован. Бои идут не только на территории завода, но и просто обстреливаются. Бои идут в окрестностях города, на улицах непосредственно возле завода, — подчеркнул Гайдай.

Украинские защитники побеждают в уличных боях, однако город уничтожают оккупанты из артиллерии. По словам главы Луганской ОВА, армия страны-агрессора уже приближается к Врубовке.