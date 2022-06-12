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Факты / Происшествия

Переносят ПЗРК в дома: в Энергодаре и других городах оккупанты готовятся к провокациям

Юля Захарченко, редактор ленты
Комплекс Stinger
Фото: Getty Images

В Энергодаре и других временно оккупированных городах Украины российские солдаты готовятся к новым провокациям с возможными погибшими среди мирных жителей.

Оккупанты начали разносить переносные зенитно-ракетные комплексы в дом, расположенный возле главной городской площади в Энергодаре, сообщили в Вооруженных силах Украины.

Фото: ВСУ

– На фото орки заносят ПЗРК в дом по соседству с главной городской площадью в Энергодаре. Жители временно оккупированных городов, пожалуйста, никуда сегодня не ходите, лучше побыть дома. Возможно, это спасет вам жизнь, — отметили в ВСУ.

На фото можно заметить, как российские солдаты заходят в подъезд дома, держа на руках переносные зенитно-ракетные комплексы. Жителей временно оккупированных населенных пунктов призывают оставаться дома для собственной безопасности.

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Российские СМИ продолжают распространять фейки об Украине и винить ВСУ в провокациях. В Херсонской области также коллаборанты распространяют фейки об “очереди в Херсоне за российскими паспортами”, которая уже якобы достигла 4 тыс. человек.

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