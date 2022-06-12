Армія РФ зруйнувала другий міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, обстрілює третій – Гайдай

Червень, 12 в 12:05

Російська армія зруйнувала другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, почала потужно обстрілювати третій у спробах захопити місто.

– Російська армія зруйнувала другий міст, він вже не проїзний. Саме зараз масовано обстрілюють останній третій міст. Я так розумію, що вони просто хочуть повністю відрізати Сєвєродонецьк від можливості або вивозити людей, або підвозити туди підсилення. Найімовірніше сьогодні-завтра вони кидатимуть свої резерви для того, щоб захопити місто. Можливо, і в інших напрямках для того, щоб перерізати та остаточно контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що російські війська постійно ведуть вогонь по територію заводу Азот, тривають запеклі бої на навколишніх вулицях.

Зараз дивляться

– Ми спілкуємось постійно з нашими захисниками. Завод не заблокований. Бої йдуть не тільки на території заводу, а й просто обстрілюється. Бої йдуть на околицях міста, на вулицях безпосередньо біля заводу, – наголосив Гайдай.

Українські захисники перемагають у вуличних боях, проте місто знищують окупанти з артилерії. За словами глави Луганської ОВА, армія країни-агресора вже наближається до Врубівки.