Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Отправлял фото обстрелов: под Киевом задержали сторонника “русского мира”

Юля Захарченко, редактор ленты
Отправлял фото обстрелов: под Киевом задержали сторонника “русского мира”
Фото: Госпогранслужба

В Киевской области задержали сторонника “русского мира”, который за алкоголь был готов продать родину. В телефоне мужчины обнаружили переписку с товарищем, который служит в рядах Вооруженных сил России и живет на оккупированной территории Донецкой области.

— Только почему-то поклонник российской армии и “русского мира” проживал в Киеве, не планировал ехать к “своим” и жить в оккупации. В переписке мужчины активно обмениваются фото и видеофайлами обстрелов, — отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники обнаружили остатки российских наборов сухих продуктов в багажном отсеке автомобиля Volkswagen, которым управлял поклонник “русского мира”.

Мужчину передали украинским правоохранителям, которым он теперь будет объяснять свою позицию, подчеркнули в Госпогранслужбе.

Сейчас смотрят
Читайте
Взрывы в России: в Брянской области пытались взорвать нефтепровод Дружба

Источник: Госпогранслужба
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка