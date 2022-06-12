Отправлял фото обстрелов: под Киевом задержали сторонника “русского мира”

Июнь, 12 в 14:31

В Киевской области задержали сторонника “русского мира”, который за алкоголь был готов продать родину. В телефоне мужчины обнаружили переписку с товарищем, который служит в рядах Вооруженных сил России и живет на оккупированной территории Донецкой области.

— Только почему-то поклонник российской армии и “русского мира” проживал в Киеве, не планировал ехать к “своим” и жить в оккупации. В переписке мужчины активно обмениваются фото и видеофайлами обстрелов, — отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники обнаружили остатки российских наборов сухих продуктов в багажном отсеке автомобиля Volkswagen, которым управлял поклонник “русского мира”.

Мужчину передали украинским правоохранителям, которым он теперь будет объяснять свою позицию, подчеркнули в Госпогранслужбе.