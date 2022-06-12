Взрывы в России: в Брянской области пытались взорвать нефтепровод Дружба

Июнь, 12 в 13:22

На территории России в Брянской области неизвестные пытались взорвать нефтепровод Дружба, сообщают Вооруженные силы Украины.

По данным ВСУ, произошло три взрыва возле поселка Гулевка (это на расстоянии 40 км к государственной границе с Украиной).

Трубопровод не пострадал, однако противокопная труба и подстанция оказались поврежденными, а также был обесточен энергоблок управления.

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Недавно в Брянской области произошел взрыв и последующий пожар на территории воинской части. Сгорело много ремонтируемой в России военной техники, отметили в ВСУ.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что российские солдаты вывозят с территории Беларуси боеприпасы 122 калибра, которых им уже не хватает в войне против ВСУ.

В МВД считают, что это говорит о кризисе с вооружением в российской армии. В то же время отмечается, что вероятнее всего Беларусь не пойдет в наступление.