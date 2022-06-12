Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Взрывы в России: в Брянской области пытались взорвать нефтепровод Дружба

Юля Захарченко, редактор ленты
Взрывы в России: в Брянской области пытались взорвать нефтепровод Дружба
Фото: Depositphotos

На территории России в Брянской области неизвестные пытались взорвать нефтепровод Дружба, сообщают Вооруженные силы Украины.

По данным ВСУ, произошло три взрыва возле поселка Гулевка (это на расстоянии 40 км к государственной границе с Украиной).

Фото: Факты ICTV

Трубопровод не пострадал, однако противокопная труба и подстанция оказались поврежденными, а также был обесточен энергоблок управления.

Сейчас смотрят

Недавно в Брянской области произошел взрыв и последующий пожар на территории воинской части. Сгорело много ремонтируемой в России военной техники, отметили в ВСУ.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что российские солдаты вывозят с территории Беларуси боеприпасы 122 калибра, которых им уже не хватает в войне против ВСУ.

В МВД считают, что это говорит о кризисе с вооружением в российской армии. В то же время отмечается, что вероятнее всего Беларусь не пойдет в наступление.

Читайте
Сильные бои в Северодонецке, взрывы в Чорткове и Новой Каховке: что происходит на 109 сутки войны (онлайн)

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка