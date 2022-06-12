Надсилав фото обстрілів: під Києвом затримали прихильника “русского міра”

Червень, 12 в 14:31

У Київській області затримали прихильника “русского міра”, який за алкоголь був готовий продати батьківщину. У телефоні чоловіка знайшли переписку з товаришем, який служить у лавах Збройних сил Росії та живе на окупованій території Донецької області.

– Тільки чомусь прихильник російської армії та “русского міра” проживав у Києві, не планував їхати до “своїх” та жити в окупації. У листуванні чоловіки активно обмінюються фото та відеофайлами обстрілів, – зауважили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники знайшли залишки російських наборів сухих продуктів у багажному відсіку автомобіля Volkswagen, яким керував прихильник “русского міра”.

Чоловіка передали українським правоохоронцям, яким він тепер пояснюватиме свою позицію, наголосили у Держприкордонслужбі.