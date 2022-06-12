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Факты / Происшествия

От взрыва в Чорткове пострадали 22 человека, частично разрушен военный объект

Юля Захарченко, редактор ленты
От взрыва в Чорткове пострадали 22 человека, частично разрушен военный объект
Фото: Depositphotos

В результате взрыва в Чорткове пострадали 22 человека, среди которых есть дети. Также частично разрушен военный объект и четыре дома. Всего зафиксировано четыре прилета, все ракеты вылетели из акватории Черного моря.

По данным Совета обороны Тернопольщины, сейчас специалисты работают над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества мирных жителей.

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Среди пострадавших есть 12-летний ребенок и семь женщин. В настоящее время их состояние стабильное, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Часть из них до сей пор находится в больнице, однако некоторые люди уже дома.

Одна из вражеских ракет попала в газовую трубу, в результате чего на территории города сейчас нет газоснабжения. В Совете обороны Тернопольской области пообещали, что сегодня проведут ремонтные работы для восстановления газоснабжения.

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