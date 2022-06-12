В Чорткове отключили поставку газа для работы с последствиями взрыва

Июнь, 11 в 23:25

В Чорткове местные власти отключили поставки природного газа для работ, направленных на ликвидацию последствий взрыва.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. Он призвал местных жителей не фотографировать и комментировать последствия взрывов в социальных сетях.

– Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области, — отметил он.

Вечером 11 июня в Чорткове раздались взрывы. Местные жители сообщали, что на небе над городом можно заметить сильный дым. Информацию о взрыве подтвердил глава Тернопольской ОВА с призывом ждать официального сообщения о последствиях и возможных разрушениях.