Червень, 12 в 10:14

Внаслідок вибуху в Чорткові постраждали 22 людей, серед яких є діти. Також частково зруйновано військовий об’єкт та чотири будинки. Загалом зафіксовано чотири прильоти, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.

За даними Ради оборони Тернопільщини, зараз фахівці працюють над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна мирних жителів.

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– Для ліквідації наслідків ракетних ударів працювали всю ніч піротехніки, служби ДСНС, Нацполіції, Служба безпеки, органи місцевого самоврядування. Було виключено постачання газу міста Чортків. Це важливо, тому що один з ракетних ударів влучив у газову трубу, де відбувся витік газу та загорання, тому дуже швидко виключили, – повідомив глава Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Серед постраждалих людей є 12-річна дитина та сім жінок. Наразі їхній стан стабільний, постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Частина з них досі перебуває у лікарні, проте деякі люди вже вдома.

Одна з ворожих ракет потрапила в газову трубу, внаслідок чого на території міста зараз немає газу. У Раді оборони Тернопільщини пообіцяли, що сьогодні проведуть ремонтні роботи для відновлення газопостачання.

Ввечері 11 червня у Чорткові пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Місцевих жителів закликають не фотографувати, не поширювати відео чи знімки, не коментувати наслідки вибухів у соціальних мережах.