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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у Росії: у Брянській області намагались підірвати нафтопровід Дружба

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Росії: у Брянській області намагались підірвати нафтопровід Дружба
Фото: Depositphotos

На території Росії у Брянській області невідомі особи намагались підірвати нафтопровід Дружба, повідомляють Збройні сили України.

За даними ЗСУ, відбулось три вибухи неподалік селища Гулівка (це на відстані 40 км до державного кордону з Україною).

Фото: Факти ICTV

Трубопровід не постраждав, проте протипідкопна труба та підстанція виявилися пошкодженими, а також був знеструмлений енергоблок управління.

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Нещодавно у Брянській області стався вибух та подальша пожежа на території військової частини. Згоріло багато військової техніки, яка ремонтувалася у Росії, зазначили у ЗСУ.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що російські солдати вивозять з території Білорусі боєприпаси 122 калібру, яких їм вже не вистачає у війні проти ЗСУ.

У МВС вважають, що це свідчить про кризу з озброєнням у російській армії. Водночас зазначається, що найімовірніше Білорусь не піде у наступ.

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