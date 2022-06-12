Вимагали до 200 тис. грн: шахраї пропонували “звільнити з полону” бійців ЗСУ

Червень, 12 в 11:07

У Запорізькій області викрили шахраїв, які телефонували родичам та близьким українських захисників, пропонували свою “допомогу” для нібито їхнього визволення з полону. Після отриманих грошей зловмисники просто зникали зі зв’язку.

За даними Служби безпеки України, шахраї пропонували декілька псевдопослуг:

телефонна розмова з полоненим, за яку вимагали від 10 до 50 тис. грн;

визволення з полону – за це шахраї просили від 50 до 200 тис. грн;

перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн.

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Жодну з обіцяних послуг шахраї не могли виконати. Рідні та близькі бійців Збройних сил України перераховували гроші, а після цього зловмисники просто зникали зі зв’язку.

Організатор схеми – це чоловік, який зараз перебуває на території тимчасово окупованого Маріуполя та нещодавно вийшов з в’язниці. У Запоріжжі він мав спільницю, яку затримали спецпризначенці Служби безпеки України.

У СБУ закликали людей, від яких невідомі особи вимагають гроші за “визволення” родичів чи близьких з полону, негайно звертатися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених за номерами +38(067)650-83-32 або +38(098)087-36-01, або ж на електронну пошту united.centre.ssu@gmail.com.