Июнь, 12 в 10:04

В течение недели российские средства массовой информации в очередной раз распространяли фейки об Украине. Среди них – провокации против Вооруженных сил Украины, z-пропаганда и псевдоисторические программы о “сборе российских земель”.

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, Россия осуществляет на оккупированных территориях Украины дезинформационные кампании.

В Запорожской области оккупанты устраивают “развлекательные” акции ко Дню России для пропаганды и провокаций, в которых снова планируют обвинить Вооруженные силы Украины.

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В Херсонской области коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь за российскими паспортами уже достигла 4 тыс. человек. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подчеркнул, что украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу.

В разбомбленном Россией Мариуполе на грузовых автомобилях с экранами прокремлевские наемники транслировали псевдоисторические программы о “сборе российских земель”.

На временно оккупированной территории Донецкой области российские солдаты радуются, что из Мариуполя увезут троллейбусы и уцелевшие детские площадки, выдавая мародерство за так называемую победу.

В Балаклее на Харьковщине в местных школах оккупанты расклеили объявления с призывом привлечения детей к “отдыху” в российских летних лагерях, а школьников и выпускников призывают поступать в вузы России.

В Крыму оккупанты хотят отменить границы с Херсонской областью, чтобы вывезти как можно больше украинского зерна. В ЦПД при СНБО отметили, что российские солдаты снова будут выдавать мародерство за фейковую победу.

Источник: Госспецсвязи