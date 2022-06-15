Российские войска обстреляли Николаев: пятеро раненых
В Николаеве российские войска ударили артиллерией по жилым домам. В результате вражеских обстрелов ранены пятеро мирных жителей.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео с места обстрелов.
— Как всегда, оккупанты артиллерией по “военному” объекту. Пятеро раненых жителей, — сообщил Ким.
На видео можно заметить, что на втором этаже дома пробит потолок и лежат обломки стен на полу. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.
Третий этаж дома пострадал еще больше – в подъезде сильный и густой дым, а на полу лежит куча обломков. Люди чудом не погибли в результате настолько мощных обстрелов.
Российская армия пытается захватить Николаев, поэтому город страдает от постоянных вражеских обстрелов ракетами и артиллерией.