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Факты / Происшествия

Российские войска обстреляли Николаев: пятеро раненых

Юля Захарченко, редактор ленты
Обстріли в Миколаївській області
Фото: ГСЧС

В Николаеве российские войска ударили артиллерией по жилым домам. В результате вражеских обстрелов ранены пятеро мирных жителей.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео с места обстрелов.

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— Как всегда, оккупанты артиллерией по “военному” объекту. Пятеро раненых жителей, — сообщил Ким.

На видео можно заметить, что на втором этаже дома пробит потолок и лежат обломки стен на полу. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.

Третий этаж дома пострадал еще больше – в подъезде сильный и густой дым, а на полу лежит куча обломков. Люди чудом не погибли в результате настолько мощных обстрелов.

Российская армия пытается захватить Николаев, поэтому город страдает от постоянных вражеских обстрелов ракетами и артиллерией.

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