Російські війська обстріляли Миколаїв: п’ятеро поранених

Червень, 15 в 15:01

У Миколаєві російські війська вдарили артилерією по житлових будинках. Внаслідок ворожих обстрілів поранено п’ятьох мирних жителів.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив відео з місця обстрілів.

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– Як завжди, окупанти артилерією по “військовому” об’єкту. П’ятеро поранених мешканців, – повідомив Кім.

На відео можна помітити, що на другому поверсі будинку пробита стеля та лежать уламки стін на підлозі. На місці події працюють рятувальники, які розбирають завали.

Третій поверх будинку постраждав ще більше – у під’їзді сильний та густий дим, а на підлозі лежить купа уламків. Люди дивом не загинули внаслідок таких потужних обстрілів.

Російська армія намагається захопити Миколаїв, тому місто страждає від постійних ворожих обстрілів ракетами та артилерією.