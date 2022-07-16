Июль, 16 в 11:36

В результате ракетных ударов по Виннице 14 июля погибли 24 человека, среди которых трое детей. Еще одна женщина с 85% ожогами тела умерла сегодня утром в больнице.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. По его словам, продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых четверо детей. Всего медицинскую помощь оказали 202 людям.

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— Российские изверги будут гореть в аду. Спасательные работы продолжаются, – отметил Борзов.

Еще четыре человека до сих пор остаются в розыске пропавших без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия ракетных ударов по Виннице.