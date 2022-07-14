Июль, 14 в 20:55

Утром 14 июля российские войска в очередной раз совершили ракетные обстрелы по украинским городам. В частности, под вражеский удар попала Винница, где разрушены дом быта Юбилейный и медицинско-диагностический центр. По состоянию на 20.00, известно о 23 погибших мирных жителях, среди которых трое детей.

За медицинской помощью обратилось более 117 человек. Известно, что 67 горожан госпитализировали (среди них есть дети). В тяжелом состоянии находятся 34 человека. Пока неизвестно, останутся ли они живыми. Однако сейчас врачи отдают все силы, чтобы спасти жизнь пострадавшим украинцам.

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В Министерстве внутренних дел сообщили, что продолжаются поиски 29 человек, которых считают пропавшими без вести. С ними отсутствует какая-либо связь.

Во время ракетных ударов в Виннице продолжалась воздушная тревога. Она началась в 10.12 и завершилась в 12.07. То есть сигнал опасности звучал почти два часа. Всего российские войска запустили по Виннице четыре ракеты, две из которых удалось сбить системам противовоздушной обороны.

После ракетных ударов в Виннице задержали несколько десятков человек, полицейские и сотрудники СБУ ведут допросы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

— После этой трагедии задержали несколько десятков человек. Их сейчас опрашивают в органах полиции и Службы безопасности Украины. После этого можно будет уже что-то сказать, — заявил глава МВД.

Что известно о пострадавших

Среди пострадавших — погибшая маленькая девочка и мать, которой оторвало ногу при взрыве. Сейчас медики пытаются спасти женщину, чей ребенок умер от российской ракеты. За час до трагедии мать девочки опубликовала видеозапись в социальных сетях. Ребенок направлялся с мамой на развивающие занятия.

Какие ракеты применила Россия

По предварительным данным, оккупанты ударили по центру Винницы ракетами Калибр 3М-14Е с подводной лодки в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В Винницком городском совете отметили, что начальный вес каждой такой ракеты составляет более 1,7 тыс. кг. Боеприпасы способны огибать рельефы местности и избегать известных противнику средств ПВО, сообщил начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины Сергей Гайдыш.

— Предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа Калибр маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1 770 кг. Длина ракеты – 6 м и 20 см. Боевая часть – 450 кг.

По его словам, ракета имеет две системы наведения: первая – полностью автономная, другая – через ГЛОНАСС и GPS. Это означает, что российские оккупанты имели возможность корректировать цель ракеты прямо во время полета.

Российские террористы

Президент Владимир Зеленский назвал Российскую Федерацию страной-убийцей, уничтожающей мирных жителей.

— Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам, где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист.

Так считает и первая леди Елена Зеленская. По ее мнению, мир должен увидеть и осознать российские преступления, которые невозможно скрыть.

— Ребенок, его коляска, мама… Российская ракета. Винница. Россия – государство-террорист. Мир, ты должен это увидеть и осознать, если не испугаешься скрытого фото. Горе, преступление и терроризм нельзя победить, просто скрывая его.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ заставят российские войска ответить за Винницу, Николаев и Харьков сегодня ночью. Украинские защитники будут бить по российским военным объектам, каждый раз тщательно прогнозируя возможные потери.

– Российские оккупанты каждый раз бьют, вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения. Или напрямую ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове, – объяснил Арестович.

Пора понять, что идет кровавая война

Мир постепенно начинает осознавать, что Россия беспощадно терроризирует мирных украинцев высокоточными ракетами и ударами с артиллерии. В частности, посол Украины в США Бриджит Бринк подчеркнула, что Америка будет помогать Украине, пока не удастся победить жестокую кровавую агрессию РФ.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала ракетный удар РФ по Виннице безосновательным нападением России. Она заявила, что это преступление будет расследовано, а виновные привлечены к ответственности.

Бывший глава МИД и Минобороны Литвы Линас Линкявичюс считает, что единственный эффективный ответ – это удары тяжелой артиллерии по центрам принятия решений внутри России.

— Возможно, тогда поймут, что идет война, — добавил Линкявичюс.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас убежден, что ракетный обстрел Винницы – это очередной акт нападения РФ на мирных жителей Украины. По его мнению, все российские военные преступники будут отвечать за кровавые убийства в Украине.