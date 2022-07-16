Липень, 16 в 11:36

Внаслідок ракетних ударів по Вінниці 14 липня загинуло 24 людей, серед яких троє дітей. Ще одна жінка з 85% опіками тіла померла сьогодні вранці у лікарні.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. За його словами, продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких четверо дітей. Загалом медичну допомогу надали 202 особам.

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– Російські нелюди горітимуть в пеклі. Рятувальні роботи тривають, – зазначив Борзов.

Ще четверо людей досі залишаються у розшуку зниклих безвісти. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки ракетних ударів по Вінниці.