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Факты / Происшествия

Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами: вспыхнул пожар в морском порту

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами: вспыхнул пожар в морском порту
Фото: Depositphotos

Во время воздушной тревоги в Одессе раздалось несколько взрывов. По предварительным данным, часть российских ракет удалось сбить.

Очевидцы сообщают, что несколько снарядов, вероятнее всего, попали по городу. В небе над Одессой поднялся сильный и густой дым.

Обновлено в 12.10. Враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа Калибр. Две российские ракеты сбиты силами украинской противовоздушной обороны.

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Две ракеты попали в объекты инфраструктуры порта. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на ОК Юг.

Обновлено в 12.00. По неофициальной информации, в Одессе зафиксировали два “прилета”. Также в результате обстрелов есть пострадавшие мирные жители.

Обновлено в 11.50. По неподтвержденным данным, вспыхнул пожар в Одесском порту. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

– Вот вам и зерновой коридор. Одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты. Нам нужны самолеты, чтобы утопить весь Черноморский флот РФ. Это будет как раз лучшая договоренность по вывозу зерна, — считает он.

Воздушная тревога в Одессе началась в 11.07, а уже через пять минут раздались первые взрывы. Вскоре жители города услышали еще ряд взрывов.

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