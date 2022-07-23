Июль, 23 в 10:43

В городе Шостка Сумской области после 9 утра прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в результате утреннего взрыва в Шостке есть раненые.

Также Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в 6:30 обстреляли из минометов Миропольскую общину, было 10 приходов.

Сейчас смотрят

Под вражеским обстрелом оказалась и Белопольская община. После 7 утра было два прихода из гранатомета. Кроме того, после 7 утра был минометный обстрел (четыре прихода) по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской общины.

Дополняется…