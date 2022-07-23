Есть раненые: в Шостке утром прогремел взрыв
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В городе Шостка Сумской области после 9 утра прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, в результате утреннего взрыва в Шостке есть раненые.
Также Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в 6:30 обстреляли из минометов Миропольскую общину, было 10 приходов.
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Под вражеским обстрелом оказалась и Белопольская община. После 7 утра было два прихода из гранатомета. Кроме того, после 7 утра был минометный обстрел (четыре прихода) по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской общины.
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