Липень, 23 в 12:10

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунало декілька вибухів. За попередніми даними, частину російських ракет вдалося збити.

Очевидці повідомляють, що декілька снарядів, найімовірніше, влучили по місту. У небі над Одесою піднявся сильний і густий дим.

Оновлено о 12.10. Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу Калібр. Дві російські ракети збито силами української протиповітряної оборони.

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Дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури порту. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на ОК Південь.

Оновлено о 12.00. За неофіційною інформацією, в Одесі зафіксували два “прильоти”. Також внаслідок обстрілів є постраждалі мирні жителі.

Оновлено об 11.50. За непідтвердженими даними, спалахнула пожежа в Одеському порту. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

– Ось вам і зерновий коридор. Однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети. Нам потрібні літаки, щоб потопити весь Чорноморський флот РФ. Це буде якраз найкраща домовленість щодо вивезення зерна, – вважає він.

Повітряна тривога в Одесі розпочалась об 11.07, а вже через п’ять хвилин пролунали перші вибухи. Згодом жителі міста почули ще низку вибухів.