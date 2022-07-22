Июль, 21 в 22:31

Российские захватчики со своей территории обстреляли три общины в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, оккупанты били из минометов и артиллерии.

Так, после 14.00 россияне ударили по Белопольскому сообществу из САУ: 11 прилетов и еще шесть — из миномета.

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– Зноб-Новгородская община: в 17 часов начался минометный обстрел, 10 прилетов, – рассказал Живицкий.

Он добавил, что пострадала также Шалыгинская община. В 19 часов начался огонь с минометов и артиллерии по территории Шалыгинского заказника. Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, что 20 июля оккупанты обстреляли помещение лесничества, церковь и другие объекты сельских общин Сумской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

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Фото: Дмитрий Живицький