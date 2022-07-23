Липень, 23 в 10:43

У місті Шостка Сумської області після 9 ранку пролунав вибух. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, внаслідок ранкового вибуху в Шостці є поранені.

Також Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти о 6.30 обстріляли з мінометів Миропільську громаду, було 10 приходів.

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Під ворожим обстрілом опинилася і Білопільська громада. Після 7-ї ранку було два приходи з гранатомету. Крім того, після 7-ї ранку був мінометний обстріл (чотири приходи) по околицях одного із населених пунктів Хотинської громади.

21 липня російські загарбники зі своєї території обстріляли три громади у Сумській області. Окупанти били з мінометів та артилерії.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.