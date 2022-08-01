Август, 01 в 19:48

Прокуратура расследует массовое убийство украинских защитников, находившихся в плену в Оленовке (Донецкая область). Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что есть уже предварительные выводы международных экспертов. Они утверждают, что это следствие применения термобарического оружия, который использует российская армия.

— Что касается массового убийства украинских граждан, военнопленных согласно нормам международного гуманитарного права, в Оленовке, то безотлагательно было начато уголовное производство. Мне докладывают каждые три часа, что происходит в этом уголовном производстве. Мы привлекли международных экспертов. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что причиной или способом этого убийства было термобарическое оружие.

По словам генпрокурора Костина, международные эксперты убеждены, что это были не ракетные обстрелы.

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– Это безусловно не ракетный обстрел – в этом они уверены. Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора.

Следствие пытается установить лиц, причастных к массовому убийству военнопленных украинцев в Оленовке, однако это гораздо сложнее, рассказал Костин.