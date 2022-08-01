Это был не ракетный обстрел: генпрокурор о предварительных выводах международных экспертов по Оленовке
Прокуратура расследует массовое убийство украинских защитников, находившихся в плену в Оленовке (Донецкая область). Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что есть уже предварительные выводы международных экспертов. Они утверждают, что это следствие применения термобарического оружия, который использует российская армия.
— Что касается массового убийства украинских граждан, военнопленных согласно нормам международного гуманитарного права, в Оленовке, то безотлагательно было начато уголовное производство. Мне докладывают каждые три часа, что происходит в этом уголовном производстве.
Мы привлекли международных экспертов. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что причиной или способом этого убийства было термобарическое оружие.
По словам генпрокурора Костина, международные эксперты убеждены, что это были не ракетные обстрелы.
– Это безусловно не ракетный обстрел – в этом они уверены. Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора.
Следствие пытается установить лиц, причастных к массовому убийству военнопленных украинцев в Оленовке, однако это гораздо сложнее, рассказал Костин.
– Что касается конкретных лиц, то безотлагательные действия следователи начали. Они продолжаются, но этот вопрос сложнее. На мой взгляд, приоритетным сейчас разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания ракетными системами типа HIMARS.
Кое-что они пытаются уменьшать сейчас. Но уже есть предварительные выводы международных экспертов, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор.